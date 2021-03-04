18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Burdur'a ulaştı
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18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Burdur'a ulaştı

04.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:06
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Burdur'a ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Antalya'dan Burdur'a getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Antalya'dan Burdur'a getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Burdur Valiliği önünde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Antalya'dan Alparslan Ergül tarafından getirilen Türk bayrağı, Isparta'ya ulaştırılmak üzere Burdur temsilcisi Gülşah Karakılıç'a teslim edildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, törende yaptığı konuşmada, bayrağı teslim edenin coşkusu ve heyecanı ile teslim alanın vazife bilinci ve coşkusunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Cumhuriyetin bekçileri gençleri, bayraktarlar olarak görmekten mutlu olduklarını belirten Vali Arslantaş, "Teslim aldığınız andan itibaren layıkıyla koruduğunuz bayrağımızı, kardeşinize teslim ettiniz. Ben her ikinizi de tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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