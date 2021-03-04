18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Ordu'ya ulaştı
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18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Ordu'ya ulaştı

04.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:12
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Ordu'ya ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Ordu'ya getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Ordu'ya getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla 81 ili dolaşacak Türk bayrağı için Ordu Valiliğinde devir teslim töreni düzenlendi.

Törene, Vali Tuncay Sonel, Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, Giresun Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas ve öğrenciler katıldı.

Giresun Kale Ticaret Lisesi 10. sınıf öğrencisi Sibel Sarıaydın refakatinde Ordu'ya getirilen Türk bayrağı, Vali Tuncay Sonel başkanlığında, Ordu'yu temsil eden bayrak temsilcisi Ünye Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Azmi Çağlar'a teslim edildi.

Vali Tuncay Sonel ise düzenlenen devir teslim töreninde ay yıldızlı bayrağı Ordu'ya ulaştıran Sibel Sarıaydın ile bayrağı teslim alan Azmi Çağlar adlı öğrencileri tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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