18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Adıyaman'a ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Şanlıurfa'dan Adıyaman'a getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'dan gelen Türk bayrağı, Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen törenle Esma Çelik'e teslim edildi.

Bayrağı devralan ve devreden gençlere teşekkür eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızı en yükseğe taşıyacağımızdan şüphemiz yoktur." dedi.

Bayrak daha sonra Adıyaman'a gönderildi.

Adıyaman

Adıyaman Valiliğinde düzenlenen törende, Esma Çelik tarafından Şanlıurfa'dan getirilen Türk bayrağı Muhammed Ali Gözel'e teslim edildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Çanakkale Zaferi'nin milletin gönlünde son derece önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Rengini şehitlerin al kanından alan Türk bayrağının sonsuza dek dalgalanacağını dile getiren Vali Çuhadar, bayrağın Gaziantep temsilcisi Sinan Yılmaz'a teslim edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül