18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Mersin'e ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Mersin'e getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Mersin Valiliğinde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Adana'dan getirilen Türk bayrağı, Antalya'ya ulaştırılmak üzere öğrenci Muhammed Kartal'a teslim edildi.

Vali Ali İhsan Su, gazetecilere, Türk bayrağının 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşacağını belirterek, "Bu vesileyle bir kez daha vatanımız, milletimiz uğruna canlarını feda eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi yad ediyorum." diye konuştu.

Törene, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından Muhammed Kartal, bayrağı Antalya'ya ulaştırmak üzere yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal