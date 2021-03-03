18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Yozgat'a ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Yozgat'a getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Valilik önünde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Kırşehir'den Eren Çakır tarafından getirilen Türk bayrağı, Sivas'a ulaştırılmak üzere Yozgat temsilcisi Hüseyin Can'a teslim edildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü'nün yaklaştığını söyledi.

Polat, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu bayrak her zaman dalgalandı. Dalgalanmaya da devam edecek. Her ne kadar zor günler yaşasak da gençlerimizin bayrak sevgisi, bu iman ve inançla yetişmelerinden dolayı başta ailelerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Aynı inanç ve kararlılıkla bu devlet, bu millet uğruna seve seve şahadet şerbeti içeceğimizi herkesin bilmesi gerekir ki bunu bu millet göstermiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul