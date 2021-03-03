18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Adana'ya ulaştı
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18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Adana'ya ulaştı

03.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:55
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Adana'ya ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Adana'ya getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Adana'ya getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, tarihi Taş Köprü'de bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Kahramanmaraş'tan getirilen Türk bayrağı, Mersin'e ulaştırılmak üzere lise öğrencisi Nuriye Sıla Kayıklılar'a teslim edildi.

Vali Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart'ın tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Tüm şehit ve gazileri saygı, minnet ve rahmetle andığını belirten Elban, "Bu süre zarfında Çanakkale ruhunun yaşatılması, milli bilincin ve hassasiyetin, onların dimağlarında tekrar yer bulması için bu proje başlatılmıştır. Kahramanmaraş'tan gelen genç kardeşim, Adana'daki genç kardeşimize şanlı bayrağımızı gururla teslim etti. Bugün kızımız bayrağımıza sahip çıkarak bu gururu yaşayacak inşallah." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nuriye Sıla Kayıklılar, bayrağı Mersin'e ulaştırmak üzere yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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