18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kars'a ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kars'a getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Kars Garnizon Şehitliğinde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Ardahan'dan getirilen Türk bayrağı, Iğdır'a ulaştırılmak üzere Kars temsilcisi Seçkin Sezer'e teslim edildi.

İl il dolaşacak Türk Bayrakları, 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaştırılarak göndere çekilecek.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz gazetecilere yaptığı açıklamada, gençler, bağımsızlığın sembolü olan Türk bayrağını bir birlerine devrederek, Çanakkale Şehitliğinde son bulacak bir törenin icrasını yürüttüklerini anlattı.

Bu ruhu nesilden nesile aktarılırsa ülke olarak çok daha güçlü geleceğe güvenle bakan bir ülke olunacağını vurgulayan Öksüz, "Bugün burada 81 genç 81 bayrak projesi çerçevesinde bir bayrak devir teslim töreni yapıyoruz. Biz bu vatan için canını feda etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz, tarihimiz bu anlamda zaferlerle dolu. Hepiniz biliyorsunuz, Sarıkamış 90 bin evladını vatanı uğruna, istikbali uğruna, bayrak ezan sevgisi uğruna canını feda ettiği çok önemli bir destanın yazıldığı yerdir. Bugünde burada gençlerimiz aynı heyecanla aynı ruhla, bütün şehitlerimizi bir kez daha burada anmış oluyorlar. Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere Sarıkamış şehitlerimiz, vatan uğrunda canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Düzenlenen törene, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Doğan Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan