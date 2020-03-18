18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl dönümü AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Başkan Atalay yazılı mesajında Çanakkale zaferinin tarihe altın harflerle kazındığını ve unutulması mümkün olmayan destansı bir niteliğe sahip olduğunu belirtti.

Başkan Atalay mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Zaferi büyük imkansızlıklar içinde dahi nasıl bir savunma gösterilebileceğinin, nasıl mücadele edilebileceğinin, vatanına ve milletine karşı canı pahasına kendisini nasıl siper ettiğinin en büyük örneklerinden birisidir. Bu bakımdan tarihe geçmiş bu zafer unutulması mümkün olmayan ve milletimizin askeri kabiliyetlerini, gücünü ve manevi değerlere bağlılığını da ortaya koyması bakımından büyük destansı bir niteliğe sahiptir.

Geçmişte gazi ve şehit dedelerimizden aldığımız Vatan aşkı nesilden nesile geçecek, bizlere yol gösterip azim verecektir.



Bu duygularla, Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümünü kutluyor, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, vatanları uğruna hayatlarını feda eden geçmişten günümüze bütün şehitlerimize ve onları her bakımdan destekleyen aziz milletimize en samimi duygularımla şükranlarımı sunuyor ve onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: AA