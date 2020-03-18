18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, mesajında, 18 Mart 1915 tarihinin, Türk milletinin milli ve manevi değerleriyle kurduğu kadim medeniyetleriyle geçmişten geleceğe uzanışın tarihi olduğunu belirtti.

Bugün, Türk milletinin özgürlük ve vatan için gerektiğinde neleri feda edebileceğini, "Çanakkale geçilmez" sözleri ile vücut bulan, kadını erkeği, çocuğu genci ve yaşlısıyla bir milletin varoluş mücadelesinin temelinin atıldığı, mazlumun zalime direnişinin sembolü olduğunu vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Yıkılmakta olan bir imparatorluğun evlatları imanlarıyla akıl ve kalpleri ile yeniden dirilmiş, Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyetini müjdelemiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.' Sözlerinde ifadesini bulan bu zafer Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin ölümsüzlükle anıtıdır. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında yenilmesi imkansız olan dünyanın en büyük ordularını bozguna uğratarak şehit olan Mehmetçikleri, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızı, milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızı şükran ve minnetle bir kez daha anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: AA