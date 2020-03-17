18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü Muğla Valisi Esengül Civelek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Civelek, Çanakkale Zaferi'nin Büyük Asker Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, yüce Türk Milletinin onur ve gurur mücadelesi ile kazanılan ve "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu belirtti.

Çanakkale'de 105 yıl önce çok zor koşullar altında bağımsızlık ve hürriyet için, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği onurlu bir mücadelenin zaferle taçlandığını vurgulayan Civelek, "Kahraman askerlerimizin inanç ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı Kurtuluş Savaşı'na giden yolda en büyük güç oldu." ifadelerini kullandı.

Civelek, şunları kaydetti:

"Millet olarak bizler, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan ve bizlere emanet eden şehitlerimizin emanetini sonsuza dek koruyacak ve daha yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale'de, işgal kuvvetlerine geçit vermeyen fedakar ecdadımızı, vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA