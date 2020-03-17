18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü Karabük Valisi Fuat Gürel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürel, aziz milletin 18 Mart'ta vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna, canıyla kahramanlık destanı ve unutulmaz bir insanlık dersi yazdığını belirtti.

Çanakkale'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle istiklal ve istikbal uğruna birlik olan aziz milletin er meydanı olduğunu kaydeden Gürel, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan canından aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA