18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, yayımladığı mesajda, Çanakkale zaferi ile sadece Türk değil, dünya tarihine de yön veren bu milletin, istiklali ve bağımsızlığı tehdit altında olduğunda, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" anlayışı ile canını ortaya koyarak başaramayacağı hiçbir şey olmadığını bütün dünyaya gösterdiğini ve eşsiz bir mücadele ile eşsiz bir zafer kazandığını belirtti.

Birliğin, beraberliğin, dayanışma anlayışının, imanın ve inancın tarifi imkansız mücadele ruhu ile birleşerek bu milleti zafere ulaştırdığına dikkati çeken Cora, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en büyük görev, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkarak Çanakkale ruhunu ve kararlılığını bugün de kalbimizde hissederek, bu destanı gelecek nesillere ilham kaynağı olarak aktarmaktır. Şairin de dediği gibi Çanakkale, 'Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir.' Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA