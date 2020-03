18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, aziz vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve güvenliğini korumak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bir kez daha minnet ve şükranla andığını belirtti.

Ay yıldızlı al bayrağın semalarda özgürce dalgalanabilmesi, dini, dili, etnik kökeni fark etmeksizin milletin her bir ferdinin bu topraklarda hür ve kardeşçe yaşayabilmesi için düşünmeden can veren şehitlerin, her devirde aynı kararlı duruşla, vatanına ve bağımsızlığına kast edenlere hak ettiği cevabı verdiğini vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu topraklardaki hain emellerinden ısrarla vazgeçmeyen, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve huzurumuza kast edenler unutmamalıdır ki Allah'ın izniyle, gerektiğinde bizler de şühedanın izinden gitmekten çekinmeyecek, aynı cesaret ve kararlılıkla emanete halel getirmeyecek ve ebediyete kadar istiklalimize sahip çıkacağız. Bu düşüncelerle 100. yılına emin adımlarla yürürken, günden güne artın gücüyle dünyanın söz sahibi devletleri arasında kendine yer edinen ülkemizin kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde büyük emek ve fedakarlıkları bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve minnet duygularımı ifade ediyorum."

Kaynak: AA