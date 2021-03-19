18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

19.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:00
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, Birlik Vakfı ve Türk Kızılay işbirliğiyle belediye binasın ve Yeni Cami Meydanında kan bağışı stantları kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kan bağışının ardından yaptığı konuşmada 106 yıl önce istikbal ve istiklal için yola çıkanların, bu ülkeye yaşattığı zaferin seneyi devriyesini yaşadıklarını hatırlattı.

Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü dolayısıyla kan bağışında bulundukların dile getirin Gürkan, "Bizlerde kan vererek hem Kızılay'a destek verip, hem de kana ihtiyaç duyan bir insanın ihtiyacını gidermenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. Dün bu topraklar için kanını seve seve dökerek bu toprakları bizlere hür ve bağımsız bir şekilde bırakan ecdadımıza minnet ve şükran hislerimizi burada ifade ederken bizde burada en azından kan ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını kan vererek gidermenin hazzını yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

Kızılay Denetleme Kurul Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ise Kızılay olarak Dünya'da Türkiye'nin gülen yüzünü, hayır elini ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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