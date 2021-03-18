18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Seyyid Ali Paşa Camisi'nde mevlit okunmasının ardından vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

Ardından Hava Şehitliği'ni ziyaret eden dernek mensubu ve gönüllüsü gençler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Genç İHH Birim Başkanı Fuat Yaymacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin oldukça önemli olduğunu, bugünü çeşitli etkinliklerle yad etmek istediklerini belirten Yaymacı, "18 Mart herhangi bir gün değildir. Bugün bizler için, şehit yakınlarımız ve şehitlerimiz için oldukça önemli bir gün." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan