18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, aziz milletin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, mücadeleleri ile adlarını tarihe altın harflerle yazdıran şehitlerin yüreğimizde yaktığı ateşin adı olduğunu, bu ateşin, her türlü tehdide karşı vereceği mücadelede sarsılmaz ve tükenmez gücüne ebedi kaynak teşkil edeceğini belirten, Aksoy, "18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale geçilmez' diye yazılan bu destanla, vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin de tohumları atılmıştır. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer, aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aksoy, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bugün bizlere düşen görev ise, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenle devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 106. yıl dönümünde, Anadolu'nun sonsuza kadar Türk vatanı olmasını sağlayan destansı zaferin kahramanları, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen