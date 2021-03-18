18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:49
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Aksaray Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

Aksaray Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen programa katılarak vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikramında bulundu.

Dinçer, program sonrasında gazetecilere, ecdadın Çanakkale'de yokluk içerisinde vatan savunması yaptığını ve mücadelesiyle destanlaştığını söyledi.

Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen ecdadı bir kez daha yad ettiklerini anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde vatandaşlarımızla her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde şehitlerimizi anıyoruz. Vatanımız için canı feda etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Ülkemiz coğrafyasında yaşamak elbette büyük sorumluluk ve külfeti getiriyor, bedel ödemek gerektiriyor. Bizlerde tarihin her aşamasında, her safhasında bu bedeli milletçe ödedik. Bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Bu vesile ile şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, ahirete göç etmiş gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyorum."

Program, o dönemin askeri üniformasını giymiş askerin Çanakkale Şiirini okumasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Hakan Özmert Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:54:34. #1.14#
title