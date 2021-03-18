18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Nusaybin ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla tören düzenlendi.

Nusaybin ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın ile Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Halk Eğitimi Merkezinde devam eden törende, 2. Hudut Tabur Komutanlığında görevli Piyade Üsteğmen Ahmet Tolga Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler şiirler okudu.

Sinevizyon sunumundan sonra öğrencilerin müzik dinletisi ile program sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak