18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

Keban ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolaysıyla tören yapıldı.

Keban 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Hasan Akbulut ve Belediye Başkan Vekili Bayram Bayir Atatürk Anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda devam eden törende, günün anlamı ve önemi ile ilgili konuşmayı Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Zeynep Yıldız yaptı.

Öğrenciler tarafından Çanakkale konulu şiirler okundu. Müzik öğretmeni Cenk Bıkmaz yönetiminde öğrenciler Çanakkale türkülerini seslendirdi.

18 Mart Çanakkale konulu resim, şiir, kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan