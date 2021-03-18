18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan'da çelenk sunumu yapıldı.

Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunumu ve saygı duruşuyla başlayan programda öğrenciler Çanakkale Zaferi'ni konu alan şiirler okudu.

Teğmen Sefa Aykaç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Aykaç, "Her biri bir abide olan şehitlerimiz yurdunu canından üstün tutarak ve yüzlerce yıldan beri sürüp gelen bağımsızlık mücadelesinde hayatlarını feda ederek, dünyanın dört bir köşesinde ve yurdumuzdaki şehitliklerde, görevini yapmış olmanın huzuru ve gururu içinde yatmaktadırlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş