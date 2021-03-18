18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:10
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın mesajında, Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde varını yoğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Bugün şanlı tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü onur ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Çanakkale Savaşı, gerektiğinde halkımızın her bireyiyle, dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin tek vücut olarak bir araya gelebileceğinin en büyük göstergesidir. Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde varını yoğunu ortaya koyarak, Çanakkale geçilmez diyerek, tarihin akışını değiştirdiği büyük bir zaferdir. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda yurdunu savunmak için şehit ve gazi olan kahraman ecdadımıza borçluyuz. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı, dini, milleti ve bayrağı için kanlarını, canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizi, vatanımızın birliği ve huzuru için bedenini siper eden kahraman gazilerimizi minnet, sonsuz saygı ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Birol Güven Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:20:46. #1.14#
title