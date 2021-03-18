18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

18.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:03
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Açıkgöz, mesajında, 18 Mart 1915 tarihinin gerek taarruz gerekse savunma savaşlarının başarıyla dolu Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Çanakkale Savaşında, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde adeta küllerinden doğarak diriliş destanı yazdığını ifade eden Açıkgöz, "Çanakkale, tarihe yön vermiş kahraman milletimizin diriliş ruhudur. Türk-İslam ordularının yıkılmaz kapısıdır. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde şanlı ordumuz ve aziz milletimiz yedi düvele Çanakkale'nin geçilmez olduğunu öğretmiştir." ifadelerini kullandı.

Sarıaslan da Çanakkale cephesinde Anadolu insanının ortaya koyduğu azim ve kararlılığın Kurtuluş Savaşının da meşalesini ateşlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacaktır. Dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur. Her siperde ayrı bir destan yazan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da 'Çanakkale geçilemez' ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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