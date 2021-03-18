18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü

18.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:32
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü

Mardin Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Mardin Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Tutaşı mesajında, Türk milletinin inancının, iradesinin, azminin ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük destanı olan Çanakkale Savaşı'nın, sadece Türkiye'nin değil, dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren şanlı bir destan olduğunu vurgulayan Tutaşı, şöyle devam etti:

"Bu savaş, emsalsiz bir vatan sevgisini ve bu uğurda gösterilen benzersiz bir cesareti getirir akıllara. Bugün bizlere düşen görev atalarımızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatarak, birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere emanet etmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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