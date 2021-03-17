18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

17.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:31
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yok edilmeye çalışılan bir milletin, kutsal saydığı vatan toprağını korumak için canını seve seve verdiği bir diriliş destanı ve varoluş mücadelesinin adı olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin bir kahramanlık destanı ve asil bir milletin bağımsızlık ve özgürlük yolunda topyekün direniş gösterdiği, savaş tarihimize altın harflerle yazılan, derin izler bırakan, bir milletin kaderini ve tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi sonsuz vatan sevgisi, fedakarlık, cesaret gibi değerlerin milletimizce ortaya konduğu, azim ve inancın zirveye çıktığı, her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen milletimizin vatan, istiklal ve istikbal söz konusu olduğunda hiçbir gücün karşısında duramayacağını tüm dünyaya gösterdiği bir kahramanlık öyküsüdür. Birlik ve beraberliğimizin sembolü ve harcı olan bu destansı zaferin temelinde, inancını bir an olsun yitirmeyen, canını hiçe sayan bir milletin tek vücut halinde ortaya koyduğu azim ve kararlılık yatmaktadır."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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