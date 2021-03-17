18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

17.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:13
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

MHP İl Başkanı Serkan Tok, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tok mesajında, büyük zaferi kazanan şehit ile gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Türk milletinin bu kahramanlık destanını hiçbir zaman unutmayacağını aktan Tok, "Dünya var oldukça Çanakkale Deniz Zaferi hep hatırlanacaktır. Yüce Türk milletinin vatanı için ne yapabileceğinin en bariz örneğidir." ifadelerini kullandı.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan da yayımladıkları mesajlarda zaferin önemine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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