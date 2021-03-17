18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

17.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:10
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ve Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ve Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Keleş, mesajında, Çanakkale destanının, bir milletin bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir şahlanış destanı olduğunu belirtti.

Çanakkale Destanı'nın, sadece bir toprak mücadelesini anlatmadığını bildiren Keleş, "Milletimizin inancını, gücünü, cesaretini ve fedakarlığını anlatıyor. Çanakkale demek, memleket demek. Çanakkale demek, Türkiye demek. Çünkü Çanakkale'de her birimizin atalarının izi var. Çanakkale destanı, bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir şahlanış destanıdır. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda, mukaddes vatanımızı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi hürmetle yad ediyor, saygı ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Baro Başkanı Abdurrahim Burak da Çanakkale Zaferi'nin, vatan topraklarını korumak isteyen Türk milletinin, bağımsızlık ve egemenlik aşkının sonucu olan bir kahramanlık destanı olduğunu bildirdi.

Bu destansı zaferin temelinde büyük bir vatan aşkı ve güçlü bir özgürlük tutkusu olduğunu ifade den Burak, mesajında şunları kaydetti:

"Bu aşk ve özgürlük tutkusuyla; söz konusu vatanın bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Tarihte eşine az rastlanır çok uluslu bir güce, canları pahasına dur diyen ve tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten aziz milletimiz ülkesine karşı her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf edebilecek güç ve kararlılıktadır. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda yurdunu savunmak için şehit olanlara borçluyuz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri destansı mücadelenin bilinciyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk milletinin huzur ve güvenliği sağlamak için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:12:00. #1.15#
title