18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ve Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Keleş, mesajında, Çanakkale destanının, bir milletin bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir şahlanış destanı olduğunu belirtti.

Çanakkale Destanı'nın, sadece bir toprak mücadelesini anlatmadığını bildiren Keleş, "Milletimizin inancını, gücünü, cesaretini ve fedakarlığını anlatıyor. Çanakkale demek, memleket demek. Çanakkale demek, Türkiye demek. Çünkü Çanakkale'de her birimizin atalarının izi var. Çanakkale destanı, bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir şahlanış destanıdır. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda, mukaddes vatanımızı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi hürmetle yad ediyor, saygı ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Baro Başkanı Abdurrahim Burak da Çanakkale Zaferi'nin, vatan topraklarını korumak isteyen Türk milletinin, bağımsızlık ve egemenlik aşkının sonucu olan bir kahramanlık destanı olduğunu bildirdi.

Bu destansı zaferin temelinde büyük bir vatan aşkı ve güçlü bir özgürlük tutkusu olduğunu ifade den Burak, mesajında şunları kaydetti:

"Bu aşk ve özgürlük tutkusuyla; söz konusu vatanın bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Tarihte eşine az rastlanır çok uluslu bir güce, canları pahasına dur diyen ve tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten aziz milletimiz ülkesine karşı her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf edebilecek güç ve kararlılıktadır. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda yurdunu savunmak için şehit olanlara borçluyuz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri destansı mücadelenin bilinciyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk milletinin huzur ve güvenliği sağlamak için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı