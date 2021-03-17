18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

17.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:54
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Beyazgül mesajında, Çanakkale ruhunun bir milletin diriliş ruhu olduğunu belirtti.

Türk Milletinin tarihi zaferlerle dolu mazisi ile zulme karşı hiçbir zaman boyun eğmediğini, esaret ve işgal girişimleri karşısında göğsünü zalimin zulmüne karşı siper ettiğini ifade eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhu, köklü bir milletin, asil bir halkın bütün dünyayı şaşkına çeviren mücadelesidir. Çanakkale ruhu, boğazımıza, can damarımıza basmaya, bizi boğmaya gelen akbabalara verilen bir savaş dersidir. Çanakkale, işgalci devletlerin top ve tüfeğine karşı kahraman vatan evlatlarımızın iman gücü ile müdafaa edilmiş, milletimizin cansiperane mücadelesi karşısında her türlü imkan ve donanıma sahip devletler karşılarında vatan, bayrak ve bağımsızlık için canlarını, gözlerini kırpmadan feda eden vatan evlatlarını görünce şehadeti yeniden diriliş olarak gören milletin karşısında hiçbir gücün başarıya ulaşamayacağını tecrübe etmişlerdir. Toprağın her bir karışı, Mehmet Akif Ersoy'un 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' mısrasında ifade ettiği üzere, şehit kanlarıyla sulanmıştır. Millet olarak nereden geldiğimizi, hangi badirelerden kurtulduğumuzu unutmadan çağla kuşanmak durumunda olduğumuzu bilmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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