18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yılmaz, mesajında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, milletin iradesinin, inancının, azminin, bağımsızlık mücadelesinin, kahramanlık ve fedakarlığının göstergesi olmakla birlikte, asla esaret altına alınamayacağının ilanı ve tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık örneği olduğunu bildirdi.

Yılmaz, "Çanakkale şehitleri asla unutulmayacaktır. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

Akmurat da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde Türk ordusunun kudretini gösteren emsalsiz bir sembol olduğunu belirtti. Akmurat, şöyle devam etti:

"Türk Milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir dönemi simgeleyen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'dür. Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Çanakkale Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünü başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı