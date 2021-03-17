18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Karaloğlu, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunun, azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar büyük bir güç olduğunun ve milli irade karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Milletin tarih boyunca gösterdiği en büyük kahramanlıklardan ve kazandığı en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi'nin, fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı bir varlık ve yokluk mücadelesi olduğunu vurgulayan Karaloğlu, bu mücadelenin, vatan ve milletin kilit taşı ve çimentosu olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Zaferi, milletimizin muasır medeniyetleri aşma yolculuğundaki ilham kaynağımızdır. İnanıyorum ki aziz milletimizin bizlerden sonra gelecek olan her bir ferdi, aynı kaynaktan ilham almaya devam edecektir. Çanakkale bizim zaferimizdir. Çanakkale'nin, İstanbul'un, Rize'nin, Diyarbakır'ın zaferidir. Vatan toprağımıza namahrem eli değdirmeyen Hanili Mehmet Oğlu Ali, Çermikli Abdullah Oğlu Bayram, Silvanlı Mehmet Oğlu Hasan, Bismilli Bayram Oğlu Cemal. İsimli isimsiz binlerce şehidimiz ve onların torunu olan bizlerin zaferidir. Bu şanlı zaferin 106. yıl dönümünde, cennet vatanımızı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Diyarbakırlı Çanakkale şehitlerimizi, farklı farklı şehirlerden Çanakkale'ye gidip şehit düşen milletimizin bütün kahraman fertlerini, ebediyete irtihal eden şehit namzedi gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin