18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

17.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:50
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Çanakkale Zaferi'nin, dört bir yanı saran emperyalist güçlere Türk ulusunun bölünmez bütünlüğünü kabul ettirdiğini ve milli mücadeleye güç verdiğini belirtti.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Çanakkale Zaferi'nin, dört bir yanı saran emperyalist güçlere Türk ulusunun bölünmez bütünlüğünü kabul ettirdiğini ve milli mücadeleye güç verdiğini belirtti.

Toruntay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitlerin aziz hatıralarının ebediyete kadar yaşatılması gerektiğini belirtti.

18 Mart'ın, Türk milletinin var olma mücadelesini kahramanlık destanına dönüştürdüğü tarihlerden biri olduğunu vurgulayan Toruntay, şunları kaydetti:

"Bu zafer, dört bir yanımızı saran emperyalist güçlere Türk ulusunun bölünmez bütünlüğünü kabul ettirmekle kalmamış, milli mücadeleye de güç vermiştir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatan topraklarını canları pahasına savunarak bu büyük zaferin gururunu bizlere yaşatan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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