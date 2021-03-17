18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Yavuz Ergun, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında, şehitlere şükran borcunu ödemenin yolunun vatana, bayrağa, birlik ve beraberliğe kararlı şekilde sahip çıkmaya devam etmekten geçtiğini belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, milletin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Ergun, şunları kaydetti:

"Tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin, dönemin imkansızlıklarına rağmen milletin bağımsızlığı, onuru ve vatanı uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini gözler önüne serdi. Çanakkale'deki birlik, kardeşlik ve dayanışmanın zaferi beraberinde getirmesinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı için gerekli mücadeleci ruhun güçlenmesine de vesile oldu. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

Milletvekili Selim Gültekin ise Çanakkale Zaferi'nin büyük imkansızlıklara rağmen milletin bağımsızlığını, vatanını, inancını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğuna dikkati çekti.

Çanakkale ruhunun, milletin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, istiklali ve istikbali uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisi olduğuna işaret eden Gültekin, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara kararlılıkla karşı çıkıyor, tüm vatandaşlarımızla omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye inşası için yılmadan çalışıyoruz. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizin bize bıraktığı mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında, şunları paylaştı:

"Çanakkale Zaferi, daha güçlü Türkiye'yi inşa ederken bizlere de ilham olmaktadır. Aziz şehitlerimizden aldığımız ilham, şuur ve inanç, mukaddes emaneti daha yükseklere taşıma gayretimizi daima canlı tutmamızı sağlamaktadır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul