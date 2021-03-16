18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı'na doğru

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz Şimşek, mesajında milletin bağımsızlığı ve yenilmezliğinin dünyaca tescil edildiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve kutsal vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin gününü idrak etmenin onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale zaferinin paylaşılmak ve tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden dirilişi ve milli şahlanışın başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Çanakkale zaferi, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadeleyle vatanını ve milletini korumak uğruna ölürsem şehit kalırsam gazi inancıyla eşsiz mücadele veren aziz milletimizin 'Çanakkale geçilmez' diyerek cesaretini, azmini ve kahramanlığını ortaya koyduğu, milletimizin vatan, bayrak ve istiklal uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiği kahramanlık destanıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir de mesajında, Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümünde gösterdikleri kahramanlıkla destan yazan Mustafa Kemal Atatürk'ü, nice isimsiz kahramanı ve tüm şehitleri rahmet ve dua ile andıklarını aktardı.

Emanet edilen cennet vatanı aynı şevk ve gururla korumaya ve kollamaya devam edeceklerini ifade eden Demir, mesajında şunları paylaştı:

"Ülkemizin neresinde olursa olsun bizim manevi değerlerimizde gözü olan her kim olursa olsun bizim düşmanımızdır. Uğrunda binlerce can verilen kan verilen toprağımız bütün bayrağımız daima göklerde ezanımız minarelerde daima gür sesle okunacaktır. Bu değerler uğruna Çanakkale'de destan yazan isimsiz kahramanlarımıza söz verdik ve sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tarihten bu güne vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna verdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize ve görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu ömürler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul