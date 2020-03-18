18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, tarih boyunca kazanılan en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi'nin, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren emsalsiz bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin, kader birliği yapmış dili, rengi, etnik kökeni farklı vatan evlatlarının şehit düştüğü yer olduğunu vurgulayan Asya, şunları kaydetti:

"Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale Zaferi, milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir. Tarihte büyük bir savaşın cephesi olan Çanakkale, bugün dünyaya barış mesajları taşımaktadır. Onun için Çanakkale Zaferi'ni sadece mazide kalan bir başarı olarak değil, bugün güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğumuz muasır medeniyetler üstü yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görmemiz gerekir. Şüphesiz Çanakkale bir gurur abidesi olduğu kadar bir hüzün abidesidir. Milletimiz, şehitlerinin ve gazilerinin değerini daima bilmiştir. Onları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır."

Tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak, şehitlerin emanetine kararlılıkla sahip çıkacaklarını aktaran Asya, "Birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA