18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Vezirköprü'de tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Vezirköprü'de tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kasım Sülü ve Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Hasan Dursun katıldı. Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreni ise yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Kaynak: AA