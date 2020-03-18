18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
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Çanakkale, Nevşehir, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Nevşehir'de protokol üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:26
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Nevşehir'de protokol üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, yalnızca bir askeri başarı değil, Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesi olduğunu vurguladı.

Yüz binlerce vatan kahramanının canları pahasına yürüttüğü mücadelenin unutulmayacağını belirten Aktaş, "Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, geçmişinden aldığı güçle 105 yıl önce bugün, dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz ise 18 Mart 1915 tarihinin, Türk tarihinin en gurur verici ve parlak sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Türk milletinin, çağın en gelişmiş devletleri karşısında verdiği varoluş savaşının bir milletin uyanıp şahlanmasının tetikleyicisi olduğunu dile getiren Açıkgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale, tarihe yön vermiş kahraman milletimizin diriliş ruhudur, Türk-İslam ordularının yıkılmaz kapısıdır. Şanlı ordumuz ve aziz milletimiz yedi düvele Çanakkale'nin geçilmez olduğunu öğretmiştir. Her yönüyle bir maneviyat hazinesi olan bu harp, hem Türk askerinin cesaretini ve gücünü hem de doğusundan batısına güneyinden kuzeyine Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde, fedakarlığını ve imanını bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne sermiştir."

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise Çanakkale Zaferi'nin, milletin birlik ve beraberlik içinde yazdığı ve dilden dile, nesilden nesle aktarılan bir kahramanlık destanı olduğunu kaydetti.

Türk milletinin kaderini tayin eden, bağımsızlık mücadelesinin, azminin ve inancının en büyük örneği olan zaferin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Arı, "105 yıl önceki bu destansı mücadele sadece Türk milletinin kaderini değil, dünya tarihinin de seyrini değiştirmiştir. Bu şanlı zaferi her zaman gururla yüreklerimizde hissediyoruz. Bugün dahi dillerden düşmeyen bu zafer, tarihimizin en zor günlerinde birlik ve beraberlik içinde vatanını korumaya çalışan milletimizin gösterdiği eşsiz bir mücadele olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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