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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:20
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

6. Hudut Tugay Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen törende Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından şehitliğe karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Kaynak: AA

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