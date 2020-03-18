18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki törende Kaymakam Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit mezarları başında İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer tarafından dua okundu. Törene, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Aşır Sakik ve Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Burak Çetin Uluocak katıldı. Kaynak: AA