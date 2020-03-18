18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
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Çanakkale, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Erzurum, Ağrı, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta tören düzenlendi.

18.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:08
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Erzurum, Ağrı, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta tören düzenlendi.

Erzurum Karskapı Şehitliği'nde düzenlenen tören Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül'ün Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Vali Memiş, il protokolü ile şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra Karskapı Müzesi'ndeki şeref defterini imzaladı.

Ağrı

Ağrı'da da Abide Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin ve Belediye Başkanı Savcı Sayan çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Erzincan

Erzincan Garnizon Şehitliği'ndeki tören, Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Ekiyor ve Belediye Başkanı Bekir Aksun'un anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Arslantaş, şehitlik defterini imzaladı.

Arslantaş, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, çağın en modern silahları ile kuşanmış düşmanın gücü karşısında, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde inanarak, azmederek neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olmuştur. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da yedi düvele karşı, milletimizin birlik ve beraberliğine kastetmek isteyen terör örgütlerine karşı, 15 Temmuz gecesinde içimize yuvalanmış hainlere karşı, Güney sınırlarımızda terör koridoru oluşturmaya çalışan şer güçlere karşı göğsünü siper ederek söz konusu vatansa seve seve canını feda eden aziz kahramanlar, ebedi istirahatgahınızda huzur içinde uyuyunuz. "

Tören, Arslantaş ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Ardahan

Ardahan'daki tören de Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Törende Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran ve Belediye Başkanı Faruk Demir Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan şehitler için dua etti.

Hafif kar yağışının etkili olduğu tören, şehit mezarlarına karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Kars

Kars Garnizon Şehitliği'ndeki program ise Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ve Kars Belediye Başkan Vekili Şevin Alaca'nın anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapılan tören kapsamında Öksüz ve beraberindekiler, şehitlikteki müzeyi gezip mezarlarına karanfil bıraktı.

Tunceli

Tunceli'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende de Vali Tuncay Sonel, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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