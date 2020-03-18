18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törene Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Kaynak: AA