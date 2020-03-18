18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldıKonyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'nda bulunan polis ve askeri şehitliğin etrafı Türk bayraklarıyla süslendi, ziyarete gelen şehit yakınları ve vatandaşlar Kuran-ı...
18.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:44
Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldı
Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'nda bulunan polis ve askeri şehitliğin etrafı Türk bayraklarıyla süslendi, ziyarete gelen şehit yakınları ve vatandaşlar Kuran-ı Kerim okuyarak, dua etti.
Mezarlara karanfil bırakıldı.
Kaynak: AA