18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü Baskil ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolasıyla tören düzenledi.

Baskil ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolasıyla tören düzenledi.

Baskil Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen ve ilçe protokolünün katıldığı tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA