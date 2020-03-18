18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
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Oğuz Cem Murat, Çanakkale, Baskil, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:22
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Murat yayımladığı mesajda, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin milletin iradesinin, inancının, azminin, bağımsızlık mücadelesinin, kahramanlık ve fedakarlığının göstergesi olmakla birlikte, asla esaret altına alınamayacağının ilanı ve tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti.

Murat, mesajında, "Çanakkale Şehitleri asla unutulmayacaktır. Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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