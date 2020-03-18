18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Caddesinde düzenlenen törende Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve 34.Hudut Tugay Komutanı Tuğgenaral Rafet Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Cumhuriyet Savcısı Cihan Terzioğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, Emniyet Müdürü Murat Evren ve kurum amirleri katıldı. Kaynak: AA