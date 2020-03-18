18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tören düzenlendi. Van'ın Tuşba ilçesindeki Zeve Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile şehit derneklerinin Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesiyle sona erdi. Programa, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Hakkari Hakkari Valiliği önündeki törende, Vali Vekili İdris Koç, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı. Muş Merkez Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali İlker Gündüzöz ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Gündüzöz ve Asya, şehitlerin kabrine karanfil bırakarak dua etti. Törene, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve kurum amirleri katıldı. Bitlis 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Şehitliği'nde düzenlenen tören, Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti. Tören mangasının üç el saygı atışı yaptığı törende, şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve bazı kurum amirleri katıldı. Kaynak: AA