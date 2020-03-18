18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin gurur ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Türk milletinin istikbali söz konusu olduğunda neleri göz önüne alacağını anlatan zaferlerin başında 18 Mart'ın geldiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Çanakkale'yi yedi düvele dar eden ruhun halen diridir. Vatan söz konusu olduğunda milletimiz neleri başarabileceğini 18 Mart'ta tüm dünyaya göstermiştir. Bu zafer vatanı söz konusu olduğunda milletimiz neleri başarabileceğini 18 Mart'ta tüm dünyaya göstermiştir. Yurdumuzun üzerine hain planları olanların 18 Mart Zaferi'ni unutmaması gerekir.

105 yıl önce düşmanın çelik pençesi milletimizin inancı karşısında eriyip gitti. Geleceğimizin daha parlak olması için birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, istiklal ve istikbalimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA