18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Anıt Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malülleri, Şehit Aileleri, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği çelenkleri konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra din görevlileri tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, toplu olarak dua edildi. Programa, Kaymakam Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Türkiye Harp Malülleri, Şehit Aileleri, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Rasık Can, kurum amirleri, gaziler ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı. Kaynak: AA