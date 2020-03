18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çanakkale Zaferi'nin, akıllara durgunluk veren büyük bir destan, tarihin adeta sil baştan yazıldığı muazzam bir direniş olduğunu kaydetti.

Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyanın ve Türkiye'nin, bugünlerde can kayıplarına da neden olan büyük bir salgınla mücadele ettiğini belirtti.

Salgından etkilenenlere acil şifalar dileyen Şentop, yeryüzünün bir an önce esenliğe kavuşması temennisinde bulundu.

Milletlerin tarihindeki özel gün ve anların, o milletin zor günleri için bir umut ve inanç kaynağı olduğunu vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"Hafızasındaki her zafer, o milletin birliğini ve dayanışmasını daha kuvvetli hale getirir. Kuşkusuz her insanın hayatı aziz ve değerlidir. Ama tarih, beklenmedik anlarda ve en zor şartlarda hayatını bir an bile düşünmeden feda eden kahramanlar eliyle yazılır. İşte 105. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi, akıllara durgunluk veren büyük bir destan, tarihin adeta sil baştan yazıldığı muazzam bir direniştir. Mağrur ve kazanacağı zaferden emin, dünyanın en büyük zırhlılarıyla Çanakkale önlerine gelenler, merhum Mehmet Akif'in 'Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler.' mısralarında terennüm edildiği gibi, o iman ve kararlılık karşısında mağlup olup gitmişlerdi."

"Çanakkale şuurdur"

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılının, büyük bir iftihar ve heyecanla idrak edildiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Çanakkale, tarih önünde yok sayılmak istenen bir milletin, küllerinden yeniden doğduğu yerdir. Çanakkale şuurdur, imandır, iradedir. Zaferleri büyük silahların ve orduların değil, yaşarken ve can verirken şehadetle yoğrulan kahramanların kazandığının ispatıdır. Yüzbinlerce kahraman 'Çanakkale geçilmez.' diyerek bize sadece o günleri değil, bugünü ve yarını taşıyacak bir umudu ve heyecanı armağan etmiştir.

Çanakkale'de yazılan bu destanın heyecanı ve coşkusu, İstiklal Harbi'nin zaferleriyle devam etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlanmıştır. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA