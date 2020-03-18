18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Haber
Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:44
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Meral mesajında, Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışmanın, aziz millete hem zaferi getirdiğini, hem de Kurtuluş Savaşı için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu verdiğini belirtti.


Çanakkale Zaferi'nin, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri göze alabileceğini ve neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Meral, şunları kaydetti:


"Bu yönüyle Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Çanakkale, ülkemize göz diken bütün düşmanlara şehit ve gazilerimiz tarafından en güzel cevabın verildiği yerdir. Milletimiz, vatanı için üzerine düşen her türlü görevi hiç çekinmeden yapan ve bu uğurda eşsiz kahramanlıklar gösteren bir millettir. Bizler bu topraklarda bin yıldır varlığımızı devam ettirip, hür ve bağımsız olarak yaşayabiliyorsak öncelikle şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Onların, gözünü kırpmadan vatan, bayrak, mukaddesat uğruna canlarından vaz geçmeleri bu milletin evlatları olan bizlere en güzel örnektir."


Kalaycı ise Çanakkale Zaferi'nin sonuçları itibarıyla tarihin akışını ve Türk milletinin kaderini değiştirdiğini vurgulayarak, "Çanakkale Zaferi, Türk ve dünya tarihinin akışını değiştiren, bölgesel ve küresel denklemleri yenileyen stratejik bir diriliştir. Düşman en gelişmiş silah ve teknolojileriyle önce denizden, sonra başaramayınca karadan saldırmış fakat bu aziz millete boyun eğdirememiştir. Çünkü Türk milleti, Çanakkale'de namus ve şeref müdafaasıyla ayağa kalkmış, zalimlere karşı etten duvar örmüştür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Koronavirüs sonrası Bakan'dan rahatlatan temel gıda açıklaması Haber
Koronavirüs sonrası Bakan'dan rahatlatan temel gıda açıklaması
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Haber
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası en çok tercih edilen çorba oldu! Herkes ona koşuyor Haber
Koronavirüs sonrası en çok tercih edilen çorba oldu! Herkes ona koşuyor
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan...
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tom Hanks Rita Wilson Seren Serengil Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Berkay Şahin Robert Prosinecki Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan İtalya Futbol Almanya
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 11:49:53. #1.15#
title