18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Çelebi, mesajında, 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıkların, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri ve canlı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin diriliş destanı, vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşün adı olduğunu ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Bundan bir asır önce istiklalimizin dönüm noktası, vatan aşkının en kutsal fedakarlıklarının yaşandığı Çanakkale Zaferi'nde elde edilen eşsiz başarı, istiklal harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna ilham vermiştir. Milletimiz istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığını herkese ispat etmiştir. İsimlerini bu toprağa altın harflerle yazmış, memleketimizi ve geleceğimizi korumak, çocuklarımızın daha güzel bir Türkiye'de yaşaması için terini, kanını ve canını hiç çekinmeden adamış kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O kahramanlar hiç korkmasınlar emekleri zayi olmadı ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır.

Belediye Başkanı Savcı Sayan da ülkenin ve dünyanın zor zamanlardan geçtiğine işaret etti.

Bugünlerde herkese düşen en büyük sorumluluğun ecdadın bıraktığı mirasa sahip çıkmak olduğunu aktaran Sayan, "Çanakkale Zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en gurur verici zaferlerden ve en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Fedakarlığın zirveye ulaştığı bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, yok edilmek istenen bir milletin, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya gösteren bir kahramanlık öyküsüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA