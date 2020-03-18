18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı Muş Valisi İlker Gündüzöz,18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz,18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, 105. yılını gururla kutladıkları Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu eşsiz bir destan olduğunu belirtti.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan milletin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini vurgulayan Gündüzöz, canlarından aziz bildikleri kutsal vatan topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı canları pahasına koruyan kahramanların, bu yönüyle özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de ilham kaynağı olduğunu aktardı.

Tarihin en yüce şeref ve gurur tablolarından birisi olan Çanakkale Zaferi'nde alınması gereken bir çok dersin bulunduğunu kaydeden Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ecdadımızın canları pahasına koruduğu bu vatan, bize bırakılmış bir miras değil, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartarak gelecek nesillere aktarılacak en kutsal emanettir. Bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklarda bizlere düşen görev, her türlü hile ve tuzağa rağmen kardeşçe bir ve beraber yaşama arzumuzu, vatanımızı ve bağımsızlığımızı 105 yıl önceki aynı kararlı irade ile korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu büyük zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA